Roberto Tobar reacciona con mano dura tras ola de polémicas arbitrales en el Campeonato Nacional

Las polémicas arbitrales han marcado la segunda mitad del Campeonato Nacional 2025, generando múltiples controversias que han puesto en el ojo del huracán a la Comisión de Árbitros de la ANFP. Roberto Tobar, presidente del organismo arbitral, decidió tomar cartas en el asunto y convocó a todo su plantel de jueces a trabajos específicos e intensivos durante las próximas semanas.

La decisión llega después de errores evidentes como el protagonizado por José Cabero al no expulsar a Juan Cornejo por un codazo en el partido Coquimbo Unido vs Deportes Limache, y el de Nicolás Gamboa que no le mostró tarjeta roja a Alan Saldivia por una patada en el rostro de Rodrigo Godoy en el empate entre O’Higgins y Colo Colo.

⚽ ¿En qué consisten los trabajos específicos que ordenó Roberto Tobar?

Los trabajos específicos ordenados por Roberto Tobar se centran en reforzar e intensificar la línea de interpretación de los planteles arbitrales en jugadas polémicas. Se realizarán trabajos de realidad de juego para mejorar la toma de decisiones de los jueces cuando enfrenten situaciones controversiales en tiempo real.

🖥️ ¿Cómo funcionará el aumento de horas en el simulador VAR?

Roberto Tobar ordenó aumentar las horas de entrenamiento en el simulador VAR ubicado en las dependencias de Quilín para los equipos arbitrales designados en cada fecha. El objetivo es que los árbitros principales puedan confiar al 100% en el apoyo tecnológico durante los partidos oficiales.

📅 ¿Cuándo se desarrollarán estos entrenamientos especiales?

Los entrenamientos especiales se desarrollarán durante las próximas semanas, aprovechando dos pausas importantes en el calendario: la suspensión por eliminatorias mundialistas y la realización de la Copa del Mundo Sub-20 en Chile. Esto permitirá trabajar sin interferir en el desarrollo normal del campeonato.

🎯 ¿Qué busca lograr Roberto Tobar con estas medidas?

Roberto Tobar busca eliminar los errores groseros del arbitraje chileno y evitar que se generen suspicacias en la recta final del Campeonato Nacional 2025. El objetivo es que los árbitros mejoren significativamente su toma de decisiones en situaciones de alta presión y controversia.

🏟️ ¿Dónde se realizarán los entrenamientos arbitrales?

Los entrenamientos arbitrales se realizarán en las dependencias de Quilín, sede central de la ANFP, donde se encuentra instalado el simulador VAR desde 2019. Este espacio cuenta con la tecnología necesaria para recrear situaciones reales de partido y entrenar el uso del videoarbitraje.

