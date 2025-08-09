U de Chile se quita de encima las dudas en la lucha por el título con goleada sobre Unión Española

En U de Chile enfrentaban esta Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 con un solo objetivo: reengancharse con el triunfo y mantenerse firmes en la lucha por el título de campeón, y así ocurrió con una contundente goleada de los azules por 4-1 sobre Unión Española en el Estadio Nacional.

Con su triunfazo sobre los hispanos, en la U sigue como escoltas con su distancia de seis puntos con el líder Coquimbo Unido, que queda con la tarea de sostener dicha diferencia en la cima de la tabla cuando se midan este domingo a Cobresal en El Salvador.

Por su lado Unión Española no consigue agarrar regularidad y siguen sumidos en un complicado penúltimo lugar con 13 unidades, en zona de descenso directo.

⚽ Los goles de U de Chile vs Unión Española

El Nacional fue testigo de una rotunda remontada que logró U de Chile ante Unión, teniendo que levantar cabeza al haber empezado perdiendo por un gol de penal de Pablo Aránguiz a los 13' minutos de juego.

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Álvarez se sacudieron rápido de aquel tempranero golpe y iniciaron su remontada con la igualdad parcial obra de Javier Altamirano en los 28', yéndose al descanso con ese marcador.

En el segundo tiempo vino la ráfaga de goles de la U, que terminó dando vuelta el resultado e inclinándolo a su favor con las anotaciones de Lucas Di Yorio a los 56', Lucas Assadi en los 78', y de Rodrigo Contreras a los 84' para sentenciar el compromiso.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo partido de U de Chile será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

⚔️ Rival: Independiente de Avellaneda

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

⏱️ Hora: 20:30 horas

🏟️ Estadio: Nacional

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

Unión Española en tanto volverá a ver acción el próximo 15 de agosto en un duelo directo por la permanencia.

⚔️ Rival: Deportes Iquique

📅 Fecha: Viernes 15 de agosto

⏱️ Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Santa Laura

Resumen U de Chile vs Unión Española

Estadísticas de U de Chile vs Unión Española