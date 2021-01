La gimnasta Nia Dennis deslumbró y reivindicó la cultura afroamericana al son de Beyonce y 2Pac

La gimnasta estadounidense Nia Dennis deslumbró con una rutina casi perfecta en una competencia universitaria y acaparó elogios en redes sociales, al rendir homenaje a la cultura afroamericana durante su participación.

Dennis, que logró una puntuación de 9,95, presentó una rutina con la música de Beyoncé, 2Pac Shakur, Kendrick Lamar y Missy Elliot, ritmos que acompañaron su espectacular coreografía de saltos y acrobacias.

"Esta rutina definitivamente refleja todo lo que soy hoy como mujer y, por ello, decidí incorporar muchas partes de mi cultura. Quería tener una fiesta de baile porque así es mi personalidad", explicó Dennis.

Por su parte, Simone Biles, la reina de la gimnasia mundial, elogió el ejercicio de Dennis y la instó a seguir con rutinas de este nivel.

okay @DennisNia do the damn thing girl 🔥 this was so fun to watch! keep killing it! https://t.co/eDntwMpC4R