Simone Biles cargó contra Federación Estadounidense de Gimnasia: No pudieron protegernos

La medallista olímpica estadounidense Simone Biles volvió a hablar tras 18 meses desde que reveló los abusos que sufrió por parte del médico de la Federación Gimnasta de ese país, Larry Nassar, y criticó al organismo por su incapacidad para proteger a las víctimas.

"Algo así te golpea tan fuerte como un choque de trenes", señaló el miércoles durante su preparación para las competiciones del país norteamericano.

"No quiero llorar, pero es complicado volver a una organización que nos falló tantas veces. Nosotros teníamos una sola meta e hicimos todo lo que nos pidieron, incluso cuando no queríamos, y ellos fueron incapaces de cumplir con un solo maldito trabajo. Tenían solo un trabajo, literalmente tenían un solo trabajo y no pudieron protegernos", declaró Biles entre lágrimas.

La gimnasta de 22 años aún trabaja bajo la Federación de Gimnasia y también junto al Comité Olímpico y Paralmímpico de EE.UU., organizaciones que fueron citadas por el FBI debido a una serie de negligencias que permitieron a Nassar continuar con los abusos de sus pacientes, incluso después que los atletas cuestionaron sus métodos en el verano del 2015, según recordó el medio The Guardian.

Biles se encuentra en terapia para tratar las secuelas emocionales que le dejaron los abusos de Nassar y sabe que el progreso será muy lento e incluso que una recuperación total quizás no sea posible: "El proceso de cada una es distinto, pero es la parte más difícil. Siento que quizás debería estar sanada por esto, o por esto otro, pero será una herida abierta por un tiempo muy largo y quizás nunca se cierre".

El pasado domingo Simone Biles tuiteó en su cuenta oficial que el USOC le falló a los deportistas.

The more I learn, the more I hurt. USAG failed us. USOC failed us. Many failed us. And they continue to fail us. Real and actual change isn’t easy but it’s clear there’s a lot more work that needs to be done.https://t.co/owRBFtacfn