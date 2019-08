Simone Biles hizo historia al ganar su sexto título de gimnasia artística en Estados Unidos

La destacada gimnasta Simon Biles hizo historia al ganar su sexto título del All Around (suma de todos los aparatos) en Estados Unidos, logrando esta hazaña después de casi 70 años.

Biles logró la corona con un puntaje de 118.500, dejando en el segundo lugar a Sunisa Lee, con 113.550 puntos. Grace McCallum terminó en tercer lugar, con 111.850.

Además, se impuso en suelo, barra de equilibrio y demás realizó importantes maniobras, como el salto doble triple que encandiló a todos los asistentes y al mundo de esta disciplina.

