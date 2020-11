Joaquín Niemann arrojó positivo por Covid-19 y se perderá el Masters

El golfista nacional Joaquín Niemann dio positivo por Covid-19 y se perderá el Masters de Augusta 2020, según anunció en propio deportista en sus redes sociales y oficializó el prestigioso torneo.

"Desafortunadamente testee positivo para coronavirus y no podré jugar The Masters la semana que viene", informó el deportista en sus redes oficiales.

"Este torneo significa mucho para mí, tengo muy buenas memorias de cuando lo jugué como campeón del LAAC y en verdad estoy muy desilusionado de no poderlo jugar este año pero haré todo lo posible por tener una pronta recuperación mientras mantengo a mi familia y a mi equipo sanos", agregó Niemann.

El propio torneo informó en sus redes sociales que "Joaquin Niemann informó al Augusta National Golf Club que no participará en el Torneo Masters 2020 debido a un resultado positivo en la prueba COVID-19".

Joaquin Niemann has informed Augusta National Golf Club that he will not participate in the 2020 Masters Tournament due to a positive COVID-19 test result. pic.twitter.com/oZur2JcNWl