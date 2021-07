Joaquín Niemann lidera el Rocket Mortgage Classic del PGA Tour

El chileno Joaquín Niemann y el inglés Tom Lewis completaron la segunda ronda del torneo Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour, con registro de 69 golpes (-3) cada uno que les permitió acumular 134 (-10) y ser los nuevos líderes de la clasificación con un impacto de ventaja.

Los estadounidenses Troy Merritt, Chris Kirk y Max Homa comparten el segundo lugar, todos ellos con 135 golpes (-9).

Mientras que el novato de 22 años, el estadounidense Davis Thompson, que comenzó la jornada como líder, no tuvo su mejor desempeño al concluir el recorrido en el Detroit Golf Club con un registro de 73 golpes (+1) y un acumulado de 136 (-8), lo que le costó perder cinco posiciones y bajar al sexto lugar, que comparte con otros siete golfistas.

Niemann, que había comenzado la jornada como segundo en la clasificación, acabó el recorrido perfecto con tres birdies y el resto todo fueron pares, mostrando seguridad en los golpes desde el green, pero sin arriesgar.

"Me he sentido seguro y aunque no tuve el desempeño de la primera ronda, lo importante es que estoy arriba cuando comience la recta final de la competición de fin de semana", comentó Niemann, que busca su primer título PGA Tour en la presente temporada.

El mismo desempeño tuvo Lewis que también acabó perfecto con tres birdies, dos conseguidos en la primera mitad del recorrido, y el tercero lo logró en el par 4 del hoyo 13.