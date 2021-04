Benjamín Herrera fue autorizado para viajar a Estados Unidos a participar en el GNCC

El piloto de enduro Benjamín Herrera vivió semanas de incertidumbre una vez que regresó al país tras competir en el GNCC, el campeonato de Enduro más importante de Estados Unidos. Esto a causa de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno que cerraban de manera estricta la frontera de Chile debido al aumento de los casos de Covid-19.

Fueron 14 días en los que el talquino, quien regresó al país para ver detalles de su VISA, estuvo en constantes conversaciones con la Federación de Motociclismo, el Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte, con quienes finalmente se logró otorgar los permisos correspondientes para que pueda viajar cumpliendo todas las medidas exigidas por la autoridad sanitaria chilena y del país norteamericano, para así poder seguir representando a Chile en el extranjero.

"Cuando llegué al país comencé el proceso para viajar y lamentablemente me lo rechazaron, ahí fue que hablé con la Federación y ellos me ayudaron a contactar al Comité Olímpico y al Ministerio. Sin ellos probablemente no podría estar preparándome para la fecha de este fin de semana", señaló Herrera desde EE.UU.

Tras aterrizar en Estados Unidos, el tricampeón de Red Bull Los Andes aseguró que competirá este domingo en la quinta fecha del GNCC que se disputará en Tiger RUN, Carolina del Sur, donde buscará continuar sumando puntos y escalando en la tabla de posiciones de su categoría donde hoy aparece en la décima posición con 14 unidades.