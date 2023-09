Benjamín Herrera llega en su mejor momento a la penúltima fecha del EnduroGP

Este 2023 ha sido cuesta arriba para Benjamín Herrera, quien no ha estado exento de dificultades, pero eso no lo ha detenido, porque sabe que el trabajo duro y la disciplina lo han mantenido firme y mejorando sus resultados carrera a carrera.

Ya finalizando su paso por el Viejo Continente, donde pudo participar en el Campeonato Italiano, obteniendo su mejor resultado hace unas semanas, ahora llega hasta Portugal para las últimas dos fechas del Campeonato del Mundo EnduroGP con la meta de continuar escalando posiciones y así culminar la temporada en lo más alto.

La zona de Valpaços recibirá este fin de semana a los mejores pilotos del mundo, donde siguen en juego los títulos de las distintas categorías. Serán dos días de competencias con tres especiales, y altas temperaturas a pesar de que el verano europeo terminó, aunque sin precipitaciones, condición climática que siempre agrega complejidad a los circuitos.

El talquino que viene de un cuarto lugar en la fecha de Eslovaquia, no solo quiere mantener ese resultado, sino mejorarlo: "Quiero entrar al podio. Ese es mi gran objetivo para este año, pero sin duda cada resultado que he obtenido me ha dejado contento, orgulloso y con ganas de más", comenta Herrera en la previa a la competencia.

Posteriormente, el piloto del equipo GTG Moto Gamma Lunigiana, continuará en Portugal para la última fecha del certamen, calendarizada entre el 6 al 8 de octubre en St Andre / Santiago do Cacem. Aquí finaliza su año de competencias en Europa (tras dos previos consecutivos en Estados Unidos) y luego retornaría a Chile.