Benjamín Herrera logró destacable participación en el GNCC

Nuevamente los problemas mecánicos en su moto le jugaron una mala pasada a Benjamín Herrera, ahora durante la séptima fecha del Grand National Cross Country (GNCC) disputada el fin de semana en el circuito The John Penton en Ohio, Estados Unidos. Pero el piloto nacional no lo dudó y siguió compitiendo, lo que le permitió quedarse con el noveno lugar en su categoría XC1 Open Pro-Bike.

Herrera explica que debido a problemas en los frenos durante las últimas vueltas de la carrera, no pudo lograr mejores resultados, pero aún así va bien encaminado: "Bajé mucho el ritmo porque no podía frenar y me pasaron un par de pilotos. Estaba en el puesto 13° en la general y quedé 15° (...), pero estoy contento igual porque estamos agarrando más ritmo y cada vez tenemos menos diferencia de tiempo con los punteros".

Ahora, el tres veces campeón de Red Bull Los Andes, continuará su participación en el GNCC (con rondas confirmadas hasta octubre), donde irá en búsqueda de un lugar dentro de las primeras cinco posiciones de su categoría y, por qué no, dentro del podio. Para lograrlo, el talquino está sometido a un completo plan de entrenamiento, que contempla participar en distintas carreras locales de Enduro para continuar adaptándose a su moto y mejorar su nivel.