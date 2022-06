Benjamín Herrera sale a buscar el podio en la octava fecha del GNCC

El piloto nacional Benjamín Herrera se presentará este fin de semana en la octava fecha del Grand National Cross Country (GNCC) con la clara meta de ubicarse entre los mejores resultados de su categoría, XC2, luego que en las dos últimas fechas no pudiera avanzar de la octava posición tras problemas físicos, técnicos y climáticos que dificultaron los resultados del talquino e incluso la posibilidad de que terminara ambas carreras.

"Las expectativas son entrar al podio de la categoría, y sé que puedo porque he estado súper cerca en algunas fechas. Algunos errores me han dejado fuera, pero voy muy concentrado para este certamen. Nos hemos estado preparando bastante. Corrí este fin de semana una carrera local, he entrenado a full y ya el jueves empiezo a preparar la moto y el viernes viajo a Pensilvania a reconocer circuito", comentó Herrera.

El tres veces campeón de Red Bull Los Andes enfrentará este fin de semana el circuito de Mason Dixon en Pensilvania, Estados Unidos, que promete una pista no muy rocosa, pero sí con muchas colinas, y una combinación de senderos abiertos y fluidos, con algunos estrechos de una sola vía.