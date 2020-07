Benjamín Herrera vuelve a las pistas de Enduro compitiendo por un lugar en el podio en Estados Unidos

Luego de una larga pausa debido a la pandemia que afecta todo el mundo, hay novedades para el deporte nacional. Benjamín Herrera, piloto talquino y uno de los mejores exponentes nacionales del enduro, viajará el próximo 15 de julio a Estados Unidos, donde ya ha confirmado su participación en cuatro competencias, en las categorías Hard y Extreme Enduro.

Herrera, quien el año pasado obtuvo el cuarto lugar del mundo en categoría E2 del EnduroGP, ya se encontraba a fines del 2019 practicando y desempeñándose en Hard Enduro, categoría en la que recientemente incursionó, y que lo llevará en los próximos días a competir en Norteamérica.

"El Hard me llama mucho la atención. Como todo, requiere su tiempo y aprendizaje, pero la verdad es que me he sentido muy bien y he aprendido bastante rápido algunas técnicas y tips. Me siento súper cómodo y con buenas expectativas para pelear cada fecha del campeonato", comentó el piloto.

Respecto al entrenamiento y la preparación para la temporada 2020, considerando la pandemia del Coronavirus, Herrera señaló que "al vivir en Talca, no hemos tenido cuarentena total como en otros lugares de Chile. Sin embargo, ahora es distinto y debemos tomar más precauciones que antes, y por lo mismo se entrenan menos veces a la semana arriba de la moto, y dedico más tiempo al entrenamiento físico en casa para no arriesgarme a accidentes, pero he podido entrenar manteniéndome con el nivel de la moto con 2 a 3 veces a la semana, lo que es más que suficiente".

Esta nueva temporada inicia con cuatro fechas, en las que el piloto nacional de Red Bull recorrerá distas locaciones de Estados Unidos, para competir entre los mejores exponentes mundiales. "La idea es estar entre los 3 mejores de cada carrera, sobre todo en las extremas de Hard Enduro. En el caso de Super Enduro, es una categoría donde no he entrenado mucho porque en Chile no existen circuitos de entrenamiento, y el mío está inundado, por lo que idealmente espero estar entre los cinco primeros y después agarrar ritmo y tratar de llegar a los 3 primeros".

El "Jefecito" Herrera, partirá el 15 de julio para comenzar con una ronda de competencias: Fallen Timbers, round 4 of AMA Extreme Off-Road East Series el 18-19 de Julio en Ohio, luego el 25-26 de julio se presentará en Michigan, el 1-2 de agosto llegará a Carolina del Norte para Battle of the Goats, round 5 del AMA Extreme Off-Road East Series; y terminaría en Tennessee Knockout, round 6 of WESS Enduro World Championship 2020, AMA Extreme Off-Road Series Grand Final.