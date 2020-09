Matteo de Gavardo finalizó octavo en el Mundial de Enduro en Francia

Un muy buen debut tuvo el juvenil Matteo de Gavardo (Coliseo-Precorp) durante la primera fecha del Campeonato del Mundo de Enduro FIM que se realizó en la localidad de Réquista en Francia, luego de terminar en la octava posición en la categoría Open 4 y sumando 8 puntos en el ranking de la serie para motos de 4 tiempo.

Fue un debut impensado para el menor de los hermanos De Gavardo, quien sólo había tenido la experiencia internacional de participar en tres Six Days, evento que es considerado las Olimpiadas del moto enduro y que se realiza una vez en el año.

"Cómo estoy viviendo en España desde el año pasado, entrenando y compitiendo por el equipo WP Eric Augé, y no se han realizado torneos, me inscribí en el Mundial para tener continuidad y me fue bastante bien. Ser octavo en mi categoría a este nivel me estimula a seguir adelante", explicó el piloto de 18 años.

La categoría Open 4 la ganó el alemán Damiaens Dietger (KTM) con 35 minutos 55 segundos 08 centésimas en las seis especiales del día. Matteo llegó a 4'55"34 del vencedor en una mañana muy húmeda luego de una noche y madrugada con mucha lluvia.

"Fue difícil la competencia por la mañana por la lluvia nocturna. Los europeos son muy buenos para el barro porque los trazados estaban muy barrosos. Pensé que me iban a aventajar mucho más, pero no fue así. Los enlaces fueron tan peligrosos como las especiales porque en el camino había piedras filudas pegadas a la tierra que con el agua se complica más aún. De hecho me caí en el primer enlace y anduve muchos tramos con el acelerador pegado", detalló Matteo, quien la próxima semana tiene un nuevo compromiso por el Campeonato Nacional de Enduro de España.