Ruy Barbosa será uno de los protagonistas del Enduro en Los Andes

Después de cuatro años ausente de la máxima cita del enduro nacional, el piloto chileno Ruy Barbosa, Campeón Mundial de la especialidad el año 2018, regresará a Red Bull Los Andes el 19 de octubre y lo hará en calidad de favorito y con mucha más experiencia que en su última participación.

El santiaguino, quien viene de cerrar una excelente temporada en Europa quedándose con el cuarto lugar de su categoría, volverá a correr Red Bull Los Andes después que en 2015 se quedara con el sexto lugar de la competencia en la categoría Súper Experto.

"Estoy muy contento por volver a participar en Red Bull Los Andes y sobre todo por correr nuevamente en Chile porque me gusta mucho estar con toda la gente de mi país. Estoy seguro de que será una gran competencia, muy dura, pero eso me emociona, siempre me han llamado la atención los desafíos. Lo daré todo", aseguró Barbosa a días de regresar al país.

La sexta edición de Red Bull Los Andes contará con los mejores pilotos nacionales liderados por el tricampeón del evento, Benjamín Herrera, además de la participación del campeón mexicano y latino de Enduro, Didier Goirand y el actual monarca de la carrera y Campeón Mundial de Enduro Extremo en 2018, Mario Román.