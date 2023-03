José Ignacio Cornejo quedó fuera del podio por sólo dos segundos en el Abu Dhabi Desert

Con frustración quedó el piloto iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) al quedar fuera del podio final del Abu Dhabi Desert por la segunda fecha del Mundial de Rally Cross Country. Fueron solo dos segundos que lo separaron del tercero y 5'15" del campeón, su compañero en Honda, el francés Adrien Van Beveren.

La competencia por los tres primeros lugares fue intensa desde el comienzo de la prueba donde la etapa le perteneció al australiano Toby Price, con 2 horas 24 minutos 45 segundos, para los 206 kilómetros de especiales. Lo escoltó Nacho Cornejo a 02 minutos 23 segundos que no fueron suficientes para alcanzar un trofeo final. Tercero fue el estadounidense Skyler Howes a 02'29".

La victoria tras el Prólogo y 5 etapas fue para el galo Van Beveren, del Monster Energy Honda Team, que sumó un total de 17 horas 13 minutos 39 segundos para el recorrido total de 1.279 kilómetros de especiales. La medalla de plata fue para el argentino Luciano Benavides a 04'18" y la de bronce la ganó Toby Price a 05'13". Nacho fue cuarto en la general a 05'15".

"Terminé el Abu Dhabi Desert Challenge con una buena etapa y un segundo lugar, pero desafortunadamente no fue suficiente para asegurar una posición en el podio. La competencia de este viernes fue una verdadera batalla e hicimos todo lo posible por correr rápido y seguro. Así que me voy a casa con un cuarto lugar y contento con mi Honda CRF 450 Rally. También estoy satisfecho con la forma en que me sentí día a día, por el equipo y feliz por la victoria de Adrien (Van Beveren)", comentó el nacional Nacho Cornejo, quien desde 2018 defiende los colores del equipo Honda Racing Corporation (HRC).

El rendimiento del piloto nortino durante las seis participaciones en el Abu Dhabi Desert fueron: Prólogo, noveno; Etapa 1, cuarto; Etapa 2, segundo; Etapa 3, cuarto; Etapa 4, sexto; y Etapa 5, segundo. La clave en el resultado que dejó fuera del podio a Cornejo fue la actuación en la penúltima etapa, que se disputó el jueves, donde no tuvo el ritmo de las anteriores intervenciones. Ese día la carrera se demoró 2 horas en la partida debido a la neblina que cubrió el trazado de la carrera, lo que le restó un mejor andar al chileno, arribando a la meta sexto y a 06 minutos 36 segundos del primero.

En el ranking de pilotos, el líder es Toby Price con 46 puntos, seguido de Van Beveren con 42 y Kevin Benavides con 38. Sexto está Nacho Cornejo con 25. En el cuadro de fabricantes, donde Honda es la marca campeona del mundo defensora, encabeza las posiciones KTM con 84 unidades, escoltada por Honda con 75. Todavía quedan por realizarse tres fechas de las cinco que completan el calendario de la temporada 2023.

El próximo compromiso del equipo Monster Energy Honda Team por la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country será entre el 22 y 28 de abril en México en el Sonora Rally.