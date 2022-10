Tomás de Gavardo dejó buenas sensaciones en la primera jornada del Rally de Andalucía

En su primera intervención a nivel internacional en la presente temporada, el chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) logró la cuarta posición en la categoría Junior y la novena en la R2 para los equipos privados durante la Etapa 1A de la fecha final del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, en Andalucía.

"Me sentí súper bien en la pista, especialmente con la moto KTM del equipo holandés. Hacía tiempo que no tenía estas sensaciones de seguridad que me dio. Estoy muy contento con ello, porque además será la misma moto que usaré en el Dakar. Y lo mejor que no me caí, porque era fácil rodar fuera de la pista por la cantidad de piedras sueltas", comentó De Gavardo.

El primer lugar en Junior fue para el sudafricano Bradley Cox (KTM) con 1 hora 07 minutos 28 segundos 9 décimas, seguido de estadounidense Klein Mason con 1:08'56"2, Konrad Dabrowski (Husqvarna) con 1:10'00"4 y Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) con 1:14'08"4.

Esta es la primera competencia a nivel internacional que realiza De Gavardo en 2022, ya que tenía contemplado hacerlo en Marruecos hace dos semanas, pero no pudo luego de una caída que tuvo en julio pasado en Illapel (Región de Coquimbo) donde quedó con una seria lesión en sus dientes, de la cual aún se está recuperando.

La caravana de participantes saldrá este jueves 20 para realizar un recorrido en bucle alrededor de la localidad Dos Hermanas. En total, a los competidores les espera un total de 2.078 kilómetros, de ellos 1.176 de tramos cronometrados hasta el domingo 23 de octubre.