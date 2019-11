Matteo de Gavardo representará a Chile en los Six Days de Portugal 2019

Un total de ocho chilenos se darán cita en la versión 94° de los Six Days 2019 que se disputarán en Portimao, Portugal, entre este lunes 11 y sábado 16 de noviembre, donde destaca el juvenil Matteo de Gavardo (17 años), quien tomará parte en la categoría C1 para motos de entre 125 y 250cc junto a sus compañeros Matías Moya (18) y Gonzalo Guzmán (18) como Club Chile 1.

Los otros integrantes del conjunto nacional lo conforman la selección Junior Trophy con los pilotos Sebastián Taverne (23), Sebastián Pakciarz (17) y Lucas Valdebenito (16), dirigida por el técnico Pablo Levalle. Se suman al grupo como Club Chile 2, Matías Wormull y Rodrigo Duarte.

La actividad del evento se iniciará este viernes 8 con las verificaciones técnicas y administrativas de los 516 pilotos inscritos de 32 países, tanto en varones como damas, y en diferentes categorías, tal cual sucedió hace un año en Viña del Mar, Chile, cuando se efectuó la versión 93° con el triunfo de Australia.

En esa ocasión, Matteo de Gavardo conquistó la ubicación número 35° ganando medalla de plata. Para la competencia en Portimao, el hijo menor del Carlo de Gavardo tiene como objetivo ganar medalla de oro y ubicarse entre los 10 mejores en su categoría.

"Hace más o menos dos meses que me estoy preparando intensamente en España y Portugal para los Six Days. Han sido jornadas muy duras. En España estuve corriendo y entrenando mucho, dedicado cien por ciento a las motos. He estado corriendo en un equipo muy profesional. Es como un sueño. Entreno dos veces al día: por la mañana y la tarde. En los tiempos libres arreglo la moto y descanso", explica el joven piloto quien cerró en septiembre sus estudios de tercero medio para estar en Europa.