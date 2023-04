Kristel Köbrich y los Juegos de París 2024: Es consecuencia del trabajo serio

La mejor nadadora de la historia deportiva de Chile, Kristel Köbrich, comentó la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de lograr la marca B, y aseguró que todo lo que está viviendo a sus 37 años es fruto del trabajo serio, del profesionalismo y de la pasión que le pone a la hora de entrenar y competir.

"Más que ver si esta marca clasifica o no, estamos en un período con otros torneos importantes como el Mundial de Fukuoka y los Panamericanos. Estoy muy contenta por saber que es nada lo que me falta, sabemos que seguimos trabajando muy bien", dijo la nadadora a El Mercurio.

"Lo del año pasado ya fue. No me detengo a pensar en eso. Cuando termina un ciclo, se termina y no se compara. Se mira hacia adelante. El año pasado fue el Mundial y los Odesur y fue un año espectacular. Este año tiene otras expectativas y objetivos, que van de la mano con el trabajo, la consistencia, la resiliencia y la pasión de lo que hacemos", añadió.

Respecto a la clasificación, Köbrich dijo que "de verdad que quedamos muy contentos. No sé qué otra palabra más usar... Quedamos tranquilos, satisfechos, contentos y agradecidos de seguir haciendo lo que hacemos. El hacer o no historia en la natación chilena o mundial es algo que va de la mano del trabajo. No es algo que busque, es consecuencia del trabajo serio".

"Esto es realmente entender que el trabajo sigue intacto. Tenemos los objetivos súper claros y los Juegos Olímpicos no son algo para pasar por alto. Sabemos lo que significa, el trabajo y compromiso que requiere y lo seguiremos haciendo de acuerdo a los propósitos que tengamos. Uno de ellos es obviamente clasificar a unos Juegos Olímpicos y no porque sean los sextos o no. Doy gracias por hacer lo que me gusta y haciendo lo que me gusta sigo haciendo historia. Esto me encanta, le tengo mucho cariño y mucha pasión por lo que hago. Tengo que sacrificarme porque es una elección y en este camino me siguen Daniel Garimaldi y mi equipo", añadió.

"Hay un trabajo mental. Cuando priorizo las cosas las hago de la misma manera. El día en que no priorice esto, evidentemente los resultados serían distintos. Esto conlleva muchas cosas, no solo en lo anímico, sino que es lo mental, lo físico... Hay un montón de cosas para elegir esto. Hoy me acompaña mi físico, mi cabeza, mi equipo y mi familia y es suficiente para seguir sintiendo esta pasión. El día en que no la sienta más seré lo más sincera conmigo misma y daré un paso al costado. Sé lo que significa competir, representar al país, tener una bandera encima. Son responsabilidades que hay que asumir en este camino", complementó.