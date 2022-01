Ignacio Casale quedó oficialmente fuera de la disputa en camiones del Dakar 2022

El piloto chileno Ignacio Casale junto a su tripulación, han quedado oficialmente fuera del Rally Dakar 2022 en la categoría camiones, fruto de un incendio que afectó al motor del Tatra Phoenix en plena carrera, mientras disputaban la cuarta etapa este miércoles.

Con el resultado de esta jornada y al no poder cruzar la meta, el deportista chileno y su equipo se quedan fuera de la competencia oficial puntuada en la categoría Camiones, pero el corredor nacional tiene esperanzas de poder seguir en el Rally junto a su vehículo y "reengancharse", con el fin de seguir sumando experiencia.

"Así son los fierros, y así es el Dakar", fue lo primero que dijo Casale al ya comprobar que no podría terminar la etapa. En el kilómetro 80, y cuando venían atacando a los primeros lugares, el camión comenzó a perder potencia y a bajar los niveles de aceite, con lo que se vieron obligados a detenerse, y al revisar el camión se encontraron con fuertes llamas que salían desde el motor, al nivel que fueron necesarios tres extintores para controlar el fuego. Una piedra había roto una cañería de aceite, por lo cual comenzó a brotar el líquido, el cual por la alta temperatura se calentó y generó el incendio en el motor.

A pesar de ello, Casale junto a su navegante Álvaro León y al mecánico checo Tomas Sikola, pudieron controlar la situación y rápidamente intentar reparar para seguir, tarea que finalmente fue imposible, luego de luchar largas horas en medio del desierto, y donde finalmente el camión de asistencia debió trasladarlos a la meta a largas horas de la noche en Arabia Saudita.

"Estamos sumamente tristes por lo sucedido, no chocamos, no le pegamos a nada, habíamos cuidado mucho el camión, entonces frustra que una piedra te deje fuera de carrera, pero bueno, la vida sigue y le estamos pidiendo al equipo continuar, aunque no sea por los puntos queremos seguir, demostrar que somos competitivos, que no vinimos a pasear, y todo es un aprendizaje y sirve para medirnos a nosotros mismos", señaló Casale.

"Si bien es cierto que ya quedamos fuera de competencia, si logramos reparar el camión puedo reenganchar igual, nos dimos de plazo hasta el día posterior al día de descanso, que sería el domingo, para reenganchar. Si logramos volver a dejar el camión como necesitamos, seguiremos compitiendo igual, para demostrar de lo que somos capaces, y que finalmente esto fue algo fortuito y que le pasa a cualquiera, incluso a los mejores pilotos, así que la esperanza es lo último que se pierde, yo quiero seguir corriendo y ojalá se pueda", concluyó.