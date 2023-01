Pablo Quintanilla rasguñó el podio en el Rally Dakar 2023

El piloto nacional Pablo Quintanilla terminó un extenuante Dakar 2023 y lo hizo con una sólida presentación en la última etapa de la competencia. Quedando en el tercer lugar con un tiempo de 1h18'32'', a 3'15'' del vencedor del día y campeón de la categoría de motos, el argentino Kevin Benavides.

Pese a que había perdido la cuarta posición de la clasificación general tras la penúltima etapa, el piloto del Monster Energy Honda Team salió a acelerar con todo en los últimos 136 kilómetros de competencia y consiguió recuperar el cuarto lugar de su categoría a 19'02'' del campeón. Completando todo el recorrido en 44h46'22''.

"Terminé el Dakar siendo la mejor moto de la escudería. Si bien no es el resultado que buscaba estoy contento con mi performance. Creo que hice un buen trabajo y es frustrante saber que no se reflejó en el resultado", señaló resignado el piloto chileno en su llegada a la meta.

Además, en su análisis Quintanilla agregó que: "Nos afectó la cancelación del séptimo día, ya que tuvimos que enfrentar una etapa abriendo ruta. Además, se puso a llover y provocó grandes cruces de agua, borrando los caminos y dificultando aún más la navegación. Fue ahí donde se hizo una distancia entre los pilotos que se mantuvo hasta el final".

"Siempre estuve en las posiciones de adelante, sacando beneficios y generando oportunidades para descontar tiempo. No tuve caídas, me sentí bien, cómodo, y sabemos lo difícil que es el Dakar, y que muchas veces factores y situaciones no están en nuestras manos", concluyó el motociclista nacional.

Ahora, tras terminar el duro Dakar 2023, al que llegó tras recuperarse de una lesión en el hombro que sufrió en el Rally de Marruecos, Pablo Quintanilla se enfocará en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country, que, además, le servirá como prueba para la próxima edición del Dakar.