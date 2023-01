Tomás de Gavardo: "Mi papá estaría feliz de cómo terminé el Dakar"

Feliz de haber terminado su primer Rally Dakar se confesó el piloto nacional Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team), quien se subió al podio a recibir la medalla acompañado por su hermano Matteo y por todo el equipo belga que lo asistió con la moto KTM 450 Rally Réplica, logrando el lugar 33° en la categoría Rally 2 para pilotos privados y el 50° en la clasificación general de las motos.

"La etapa final fue muy dura, con mucho barro, que me pasó la cuenta en el kilómetro 40, cuando me metí en un pozo de barro del cual me costó mucho salir. Perdí media hora porque solo no la pude sacar. Tuvieron que ayudarme cuatro pilotos en la maniobra. Hasta el último momento no sabía si terminaba o no. Pasé mucho susto por eso. También estoy contento de haber superado todos los inconvenientes, de estar bien y sano, pensando ya en la siguiente versión de 2024", manifestó luego del podio el piloto de 23 años.

"Feliz de haber terminar el primer Dakar. Son pocos los que lo pueden decir. También conforme de estar entre los mejores 50 en las motos. Es un buen parámetro para ir mejorando en adelante. Físicamente, quedé muy bien. Sabía que tenía un mejor ritmo, pero la primera semana fui muy conservador por lo duro que fu", indicó el piloto de Team Bas World.

Durante su estadía de tres semanas en Arabia Saudita, llamó la atención a varios el apellido De Gavardo que les hizo recordar a su fallecido padre (Carlo). Al respecto dijo: "Varios participantes y visitantes me saludaron por mi papá, quien nunca se hubiese imaginado que yo iba a estar acá corriendo y menos del resultado que obtuve, porque claro, uno no se pone esos objetivos cuando es muy pequeño. Creo que estaría súper feliz de que lo haya corrido y terminado bien y sano".

Sobre su regreso la versión 2024, manifestó que: "Me gustaría volver al Dakar, pero con más carreras encima, con más kilómetros para venir con más confianza. En cuanto a mi hermano Matteo, pienso que aún es muy joven. Y si lo hace debe prepararse muy bien porque tiene que mentalizarse. Cuando lo decida, lo voy a apoyar".