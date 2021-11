Francisco López desafiará a la lluvia en la carrera más larga del Rally Mobil en Osorno

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López (Copec-Red Bull-Maxus) se alista para la quinta fecha del Campeonato Copec Rally Mobil que se disputará en Osorno entre este jueves 11 y domingo 14 con la participación de 33 binomios, donde el piloto maulino compite en la máxima categoría, la RC2N.

Esta es la primera vez que el certamen se realiza durante cuatro días, contemplando este jueves el Shake Down (testeo de los autos) y la largada Protocolar. Pero desde el viernes la acción a fondo largará a las 9:03 horas de nuestro país con la Etapa 1, con un total de 318,82 kilómetros. El sábado continuará desde las 9:13 hrs. con un trazado de 286,20 y el domingo concluirá a partir de las 8:08 con 194,27 kms, totalizando 799,29.

"Me encanta sentir que vamos a correr 800 kilómetros, una distancia que me atrae mucho porque estoy en plena etapa de preparación para el Dakar 2022 en Arabia Saudita. Si bien no competimos en arena, es ideal para mantener el ritmo y la concentración a alta velocidad", indicó "Chaleco" quien compite acompañado de su navegante Nicolás Levalle.

Claro, no será arena esta vez, pero sí pista mojada y tramos con agua y barro porque están pronosticadas lluvias los tres días (viernes, sábado y domingo) en la región de Los Lagos, lo que le dará un toque diferente a la carrera.

El Parque de Asistencia, el centro de operaciones y la partida Protocolar se efectuarán en el Parque Pleistocénico Chuyaca de Osorno. Y el Shake Down de este jueves se efectuará en el sector de Agua Buena con un tramo de 3.300 metros desde las 14:59 horas.