Agustín Pichot tras perder elecciones de World Rugby: Esperemos que no haya sido corrupción

El ex capitán de los Pumas perdió por estrecho margen la presidencia de la Federación.

El argentino Agustín Pichot, que perdió las elecciones a presidente de la Federación Internacional de Rugby (World Rugby), afirmó este jueves que "hubo una traición increíble de África" y no descartó que se haya tratado de un "acto de corrupción".

"Hoy no tengo ningún puesto y qué pasará el día de mañana no lo sé porque no especulé con eso. Hoy es esto que te digo y lo digo sin estar caliente. Yo sabía que era así el día que decidí jugar esta carrera, que perdimos por tres votos, donde hubo una traición increíble de África", señaló el ex capitán de Los Pumas a TNT Sports.

Pichot perdió las elecciones después de una votación final de 28-23 ante el inglés Bill Beaumont.

"Me la jugué a todo o nada, y el nada significa perder, y perdí. Ahora me toca hacer hoja en blanco y hoy no tengo ningún puesto, nada. Pero ya está. Perdimos por tres votos, donde hubo una traición increíble de África. Perdí y nos fue mal, hoy hay otra gente liderando y espero que hagan las cosas bien", añadió.

"Esa traición se dio en los últimos días, pero se maduró antes. De nuestro lado no hubo negociaciones, pero se hizo así. Y por eso perdimos", completó.

"Yo no lo hubiese hecho de otra forma. Estábamos 23 a 23 faltando 24 horas y África hizo lo que hizo. No lo digo enojado, la lectura fue perfecta, pero había una forma de estrategia que se cumplió y en la última semana uno de nuestro grupo desapareció. Todavía no lo encontramos. Si alguien encuentra al tunecino (Khaled Babbou), que avise. Pidió ser parte del grupo y de golpe desapareció", explicó Pichot.

"Yo fui parte hasta una semana del sistema, yo me metí. Laburé (trabajé) durante seis años, fui parte, lo quise cambiar y perdí. Esperemos que no sea un acto de corrupción, me daría mucha bronca", cerró.