Old John's se quedó con el Rugby Seven de Viña 2020

Old John's se quedó con el título mayor del Rugby Seven de Viña 2020. El equipo de Concepción se impuso en la final por 19-14 a Old Macks, elenco local, para adjudicarse la 34ª edición del histórico torneo que, una vez más, se realizó en el The Mackay School.

Los "británicos" lograron levantarse tras ir perdiendo 7-0 en el arranque, logrando una genial remontada que los dejó 14-7 arriba.

Pese a que los dueños de casa igualaron la cuenta, en la última jugada Old John's logró un try que les dio la ventaja definitiva y el anhelado trofeo.

Old Jhons se quedó con el Seven de viña tras vencer a Old Macks "A" por 19-14. El cuadro penquista también se adjudicó la version juvenil del seven. @alairelibrecl pic.twitter.com/Ary1pbdbtC — Oscar Farías (@OfariasV) January 19, 2020

El agradecimiento de @OldJohnsRC al público y las palabras de alegría de su capitán tras la Copa de Oro del #RugbySevenViña2020byNovotel pic.twitter.com/zkVcEzB9Ur — Seven Viña 2020 by Novotel (@RugbyVina) January 20, 2020