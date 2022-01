Seven de Viña del Mar 2022 tiene definidos sus clasificados a cuartos de final

El Seven de Viña del Mar 2022 ya tiene definidos a los ocho equipos que protagonizarán la disputa de eliminación directa para jugar por la opción de coronarse como los campeones de la trigésima quinta edición del torneo de seven más importante de Chile.

Luego de una intensa jornada rugbística en que la cancha del Colegio Mackay recibió 24 partidos, finalmente fueron ocho los elencos que consiguieron sus boletos para los cuartos de final.

Los clasificados son los ganadores de cada grupo: Old John's Rojo, Old Mack's, Stade Français y Old Georgians, además de los segundos de sus zonas, ARRV, Viña OBG, Old Mack's A y Los Lobos de Puerto Montt.

Además de la competencia principal, el resto de los equipos también continuarán en el torneo disputando la Copa de Bronce, a la que irán los dos últimos de cada grupo, mientras que a mediados de la jornada comenzará la Copa de Plata, en la que participarán los cuatro equipos que no consigan clasificar en los cuartos de final de Oro.

La acción se reanudará este domingo 23 de enero a contar de las 13:20 horas, contando en su totalidad desde el arranque hasta el cierre de la final con transmisión vía streaming a la que se puede acceder contratando boletos virtuales a través de Punto Ticket.