Nicolás Jarry se baja de la Copa Davis tras ser padre por tercera vez

Nicolás Jarry confirmó a través de sus redes sociales que no disputará la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, programada para el 13 y 14 de septiembre en Santiago. El número uno del tenis chileno explicó que la decisión se debe al nacimiento anticipado de su hija Celeste, hecho que lo llevó a priorizar su vida familiar por sobre la competencia.

❓Por qué Nicolás Jarry no jugará la Copa Davis

El propio Jarry explicó en su cuenta de Instagram que su ausencia se debe al nacimiento de su hija. "Unas semanas antes de lo esperado llegó nuestra Celeste, ella y Laura están bien. Pero debido a esto lamentablemente he decidido bajarme de la Copa Davis", escribió el tenista.

👨‍👩‍👧 El mensaje de Jarry a la Roja del tenis

El chileno se mostró emocionado, pero también triste por no representar a Chile en esta ocasión. "La Davis siempre ha sido de mis prioridades, es uno de los eventos que más felicidad me ha dado en mi carrera. Estoy triste, pero mi cabeza y corazón están con mi familia", señaló. Además, reafirmó su apoyo al equipo y la confianza en sus compañeros.

Jarry en el circuito este 2025: Photosport

🎾 La nómina de Nicolás Massú para enfrentar a Luxemburgo

Con la baja de Jarry, el capitán Nicolás Massú definió la nómina para la serie en Santiago:

Massú confía en que este grupo podrá asegurar el triunfo para seguir avanzando en la Copa Davis.

🔗 ¿Dónde leer más acerca de los tenistas chilenos?

