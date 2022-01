Hermano del competidor fallecido en el Ironman de Pucón: Se fue haciendo lo que más le gustaba

Felipe Bastías Fischer, el hermano mayor de Renato Bastías Fischer, competidor que falleció durante el Ironman de Pucón, comentó sobre el triste deceso y señaló que el triatleta murió "haciendo lo que más le gustaba".

"Tiene su guagüita de cinco meses, su señora, y respetamos su decisión de que sea sepultado en Santiago", sostuvo a Las Ultimas Noticias, donde apuntó que estuvieron apoyándolo desde temprano, como todas las veces que compitió en la localidad lacustre.

"Estaba cuando largó con un compañero de colegio nuestro de toda la vida y de repente las personas que estaban en las motos, que son amigos míos, sacan a una persona del agua. Estaba con mi señora y le digo mira, están sacando a un competidor que algo le pasó, y sonó la sirena de ambulancia", relató.

"En la radio dicen que iban con alguien grave al hospital y ahí me entró la preocupación. Llamo a mi papá y le digo, ¿salió el Renato del agua? Voy calculando sus tiempos", siguió.

"No ha salido, me dijo. Papá, pero métete a la aplicación, porque tengo mala señal y me dice, hijo, tu hermano ya debería haber salido del agua", continuó en el matutino.

"Mi hermano tuvo un paro respiratorio fulminante, yo creo que ni siquiera él sintió, yo creo que quedó inconsciente en seguida. Mi hermano salió sin ningún signo vital del agua", agregó, señalando también que "mi hermano se fue nadando".

"Mi hermano sano, controlado, deportista, le tocó lo trágico. Es doloroso, cuesta sobrellevarlo. Mis papás están devastados, mis hijas también, pero en fin, soy el hermano mayor, debo ser un poco más frío y estar ahí", indicó.

"Nosotros estamos tranquilos porque se fue haciendo lo que más le gustaba y nos queremos quedar con eso. Deja un legado con su forma de ser, de buen hermano, excelente hijo, igual con sus primos. Tiene una hija de cinco meses, que era su regalona. Ella era todo para él, entonces es fuerte lo que nos ha pasado como familia completa", finalizó.