Los competidores del Ironman 70.3 de Pucón mostraron sus expectativas

El Ironman 70.3 de Pucón comenzó este sábado con una conferencia de prensa donde participaron algunos deportistas que competirán este domingo y autoridades nacionales.

Los triatletas que se hicieron presentes fueron el estadounidense Andy Potts y los representantes nacionales Bárbara Riveros y Felipe Barraza. Para la mejor exponente nacional "hay que darle un aplauso al público", ya ellos hacen de esta la carrera más linda del mundo.

Sobre si hay presiones en este certamen, Barraza, no piensa en eso: "No tengo la presión de obtener un buen resultado, soy un deportista profesional, me dedico a correr y mi objetivo como siempre es hacerlo bien. Todos los años me preocupo de hacer mi carrera".

Riveros, por su parte, siguió la misma línea de sus declaraciones anteriores y aseguró que su objetivo es "hacer feliz a la gente".

La carrera que se realiza en la Región de la Araucanía, es considerada como la más linda del mundo por todo lo que genera en la zona y por los hermosos paisajes que se pueden apreciar.

"Es la carrera más bonita del mundo por los paisajes que hay y por lo que transmite la gente, debe ser de las pocas carreras del mundo donde las calles se paralizan por la competencia", comentó la triatleta chilena Valentina Carvallo a Al Aire Libre en Cooperativa.

También lo piensa así el estadounidense Andy Potts: "Merece el nombre de carrera más linda del mundo. Puedo sentir la energía en la ciudad, tenemos mucho apoyo".

La gran cantidad de mujeres en la competencia es algo que también ha alegrado a los deportistas con más experiencia.

"Estoy feliz por la participación de las mujeres este año en el torneo, muchas conversamos conmigo y me pidieron consejos,. Yo estoy orgullosa de poder representarlas", afirmó la triatleta Pamela Tastest a Al Aire Libre.