Valentina Carvallo y su vuelta al Ironman de Pucón: No podía perderme este magno evento

La destacada triatleta nacional Valentina Carvallo comentó sus expectativas de cara al Herbalife Nutrition Ironman 70.3 de Pucón 2022, expresando que pese a ser recientemente madre, no podía perderse esta ocasión.

Carvallo nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa que "estoy muy contenta de estar nuevamente. Pucón me ha entregado mucho, sobre todo el hecho de ser la primera chilena deja un sello muy grande y algo que queda para siempre. He tenido la suerte de ganarlo dos veces, he estado seis veces en el podio, para mí es una carrera muy significativa. Este año a pesar de las condiciones quise estar presente y no podía perderme este magno evento".

"Toda la gente está muy ansiosa por lo que se viene. Hace tres años que no se hacía Pucón, mucha gente que no ha competido en este tiempo, yo he tenido la suerte de competir en algunas carreras chicas, pero de haberme mantenido, así que feliz de estar acá de vuelta", añadió sobre el ambiente en la Región de la Araucanía.

Además, comentó las razones para ir a la cita depoortiva: "Lo que me motiva es Pucón, la ciudad, la gente, la energía, la barra y la gente que te alienta. Tengo un enano chico que tiene siete meses (su hijo menor), pero había que estar presente en Pucón y no me quería perder este gran evento del año".

"Otra gran motivación es mi familia, que ellos me vean competir, disfrutar del deporte y todos los días, porque son ellos los que me ven corriendo en la casa, andando en bicicleta y haciendo miles de cosas. Es la mejor herramienta que uno les puede entregar, el nacer ligados de la mano del deporte", cerró.

El Ironman de Pucón se llevará a cabo este domingo y podrás seguirlo a partir de las 09:00 horas (12:00 GMT) a través de la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y durante toda la jornada en el Minuto a Minuto de AlAireLibre.cl.