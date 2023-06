¡Tragedia! Un motorista murió en accidente en el Ironman de Hamburgo

Un motorista murió como resultado de la colisión con un ciclista durante el Ironman de Hamburgo, informó la policía local.

La víctima fatal trabajaba como apoyo de filmación de la carrera al momento del impacto que lo hizo golpearse con el asfalto.

El ciclista sufrió heridas graves pero su vida no está en peligro.

Sólo nueve de los triatletas pudieron continuar normalmente el recorrido mientras que el resto tuvieron que hacer una parada. Los organizadores de plantearon acortar la competición pero finalmente lo descartaron.

El plusmarquista mundial de la distancia, el alemán Jan Frodeno decidió abandonar la carrera tras el accidente, informó su representante.

A video from deadly accident during Hamburg Triathlon. I don't understand how a race can be continued after something like this😥#hamburg #hamburgtriathlon #ironman #triathlon pic.twitter.com/fGer8gEoFn