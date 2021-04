Vela Olímpica: Clemente Seguel subió dos puestos en Flota de Oro del Continental Europeo

Conforme pero decidido a seguir avanzando se mostró el velerista olímpico Clemente Seguel, tras escalar dos puestos e instalarse en el 38º lugar de la Flota de Oro en el Campeonato Continental Europeo de la categoría Laser, que se está desarrollando con participación de 139 especialistas de todo el mundo en Vilamoura, Portugal, donde además se están disputando las últimas dos plazas para Tokio.

El timonel algarrobino de 21 años clasificó 17º y 36º en las regatas que dieron inicio a la fase final, en la que debe medirse en la misma flota con 69 rivales del más alto nivel, entre los que se cuentan numerosas figuras mundiales del velerismo, como el brasileño Robert Scheidt, quíntuple medallista olímpico.

“Tuve una regata bastante buena y otra no tanto, pero se logró el primer objetivo que es subir en la tabla general. Por la penalización de la regata que no pude terminar el primer día, me tocó partir desde abajo, pero de eso se trata el deporte. De superarse. De no rendirse nunca”, dijo Seguel.