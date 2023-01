Campeón olímpico publicó polémica encuesta sobre dispararle al Presidente brasileño Lula

El jugador de la selección brasileña de voleibol Wallace Leandro Moreira publicó una encuesta en las redes sociales en la que le pregunta a sus seguidores si le darían un "tiro en la cara" al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una amenaza que fue denunciada este martes por el Gobierno.

Wallace, un simpatizante del expresidente Jair Bolsonaro y defensor de su discurso armamentista, publicó la encuesta en su perfil de Instagram en respuesta a un comentario de uno de sus seguidores a una foto en la que posaba con una pistola.

🚨 INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA!

Wallace Leandro de Souza, jogador de vôlei do Cruzeiro, será investigado pela Alerj. Postou story com enquete de quem daria um tiro no presidente.

