Seleccionada nacional de vóleibol no puede regresar desde Perú a Chile por el coronavirus

La seleccionada chilena de vóleibol Paula Salinas está varada en Perú, sin poder regresar a nuestro país, producto de la emergencia del coronavirus, tras su participación en la Liga Nacional de Perú de la disciplina.

La armadora llegó a Lima el pasado 10 de enero para reforzar al Club Deportivo Alianza, equipo con el que disputó la Primera División. Sin embargo, debido al coronavirus, el certamen no pudo terminar y la jugadora nacional aún está a la espera de la reapertura de las fronteras para poder retornar. Y aunque vive con su mamá y hermana, asegura que ha sido difícil la situación.

"Acá está mucho peor la situación. Hay más contagiados y han fallecido más personas, pero aún así creo que las medidas que han tomado han sido mejores. Estamos en cuarentena obligatoria desde el 15 o 16 de marzo y con toque de queda desde las 18:00 a las 5:00 horas. También hay restricciones y solo puede salir un integrante por familia a comprar cosas de primera necesidad. El uso de mascarilla es obligatorio", contó Salinas según recopiló Aton Chile.

"Estaremos en cuarentena hasta el 10 de mayo. Dicen que esta es la última semana y que empezará a reanudarse algunos trabajos. Yo estoy esperando la reapertura de las fronteras", añadió

Esta fue la primera experiencia en un equipo internacional para la armadora, que ahora está enfocada en mantenerse activa y en sus estudios en la carrera de periodismo en la Universidad Católica.

"Estoy con preparación física porque nos mandan una pauta desde la selección y es todos los días. Con las clases, ha sido un poco difícil llevarlo y organizarse. Personalmente, me cuesta leer por PDF y me gusta tener los libros o fotocopias en la mano, y acá no hay nada abierto. No es como en Chile, donde veo que hay gente que hace su vida normal. Acá de verdad no podemos salir dos personas de la casa", relató.

Finalmente, la jugadora hace un llamado a cuidarse en medio de la crisis: "Muchos tirábamos la talla del coronavirus y que no iba a llegar, o lo veíamos muy lejano. Cuando llegó y se suspendió todo, tuvimos que quedarnos en las casas de un día a otro y fue algo chocante. Si bien en Chile no han decretado cuarentena obligatoria en todo el país, creo que va más allá y tener una responsabilidad personal, entender que no se tiene que salir", sentenció.