Carvajal en el fútbol masculino: Sentía que una mala actuación mía podía cerrar la puerta a otras árbitras

La destacada nacional María Belén Carvajal, quien hizo historia como la primera mujer en ser la primera mujer en ser la árbitra central de un partido de Primera División del fútbol chileno, confesó que en sus primeros pasos sintió la presión de afectar a sus compañeras en caso de no tener una actuación óptima.

Carvajal nos dijo en entrevista con Al Aire Libre TV que "va a ser un gran hito en mi vida. Será un gran logro personal, en el arbitraje, en el fútbol y en la sociedad chilena, en dar los espacios. Siempre he dicho que la sociedad no tiene género y si somos capaces de hacer cosas, tenemos que darle para adelante".

"Más si tenemos el respaldo. Le aprovecho de dar las gracias al presidente de la federación (Pablo Milad) y al presidente de la Comisión de Arbitros (Javier Castrilli), que sin su aprobación no hubiésemos estado nosotras, hablo también de las asistentes, en el fútbol profesional", añadió.

"Sentía que ya venía, pero siempre he dicho que las etapas hay que cumplirlas, los períodos hay que superarlos. Hay que tener las herramientas suficientes para estar en los escenarios, porque es una responsabilidad importantísima. Ser responsable de un partido, más que de fútbol, de un evento deportivo, hay que tener las herramientas. Me sentí muy tranquila y convencida con lo que estaba sancionando", siguió en la misma línea.

Sobre la presión que sintió en un comienzo, señaló que "para el partido que estaba más nerviosa fue el partido de Independiente de Cauquenes con Deportes Colchagua, mi debut absoluto en un partido profesional. Era una responsabilidad con el género. Sentí que una mala actuación mía podía haberle cerrado las puertas a otra árbitra, pero en este punto uno confía en sus capacidades, más allá si lo haces bien o mal".

En otro tema, habló del Mundial de Francia: "Siempre he querido el fútbol femenino. Para mí ir a un Mundial era mi sueño. Fue una emoción que no puedo explicar, fue muy lindo, un sueño y era mi objetivo. No puedo elegirlo como el máximo hito porque siento que todos han sido bonitos".

En otra línea, comentó sobre el VAR: "Es una buena herramienta. Lo que a veces no se entiende es que más allá de que haya gente mirando con cámaras, la decisión la tiene el árbitro central. Falta un mayor entendimiento del medio y la sociedad sobre el VAR. La práctica va hacer que se mejore", añadiendo que "lo que más nos molesta como árbitros es la simulación, es una lata que te engañen".

Acerca de Castrilli, Belén expresó que "para sacar cuentas debemos pasar un proceso, es muy pronto para hacer evaluaciones. Cada presidente viene con sus puntos a mejorar y su forma de dirigir", agregando que "Roberto Tobar es el mejor árbitro de Chile, es uno de los mejores que he visto. El entiende muy bien el juego y hace el fútbol más fluido y sin simulaciones".

Finalmente, habló del machismo: "Nunca sentí discriminación, nunca me negaron nada. Después sentí que pusieron en juicio mi trabajo y me negaba a sentir eso. Luego hay un contratrabajo que es revertirlo, eso de que el arbitraje es solo para hombres. Desde la barra escuché gritos como "anda a lavar la loza" y eso me da pena porque no crecemos como sociedad. Ya no lo escucho mucho, eso sí. Fue al inicio".