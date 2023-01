Tomás De Gavardo: Nunca estás preparado para correr dos semanas seguidas en el Dakar

Tomás de Gavardo conversó con AlAireLibre.cl y comentó sus sensaciones luego de haber finalizado su primera edición del Dakar. El piloto chileno, quien terminó 33° en la categoría Rally 2 de privados en Arabia Saudita, se vio muy contento de su desempeño general durante este debut, aunque enfatizó que no existe preparación suficiente para estar dos semanas en la ruta.

"Fui con calma. Muchos pilotos me dijeron que no sacaba nada con hacer una etapa buena si después me caía. Es cierto, uno puede entrenar, pero nunca se está preparado para correr dos semanas seguidas. Hay que estar entendiendo la carrera constantemente", comenzó analizando el oriundo de Huelquén.

En esa misma línea, comentó que, al igual que su padre Carlo de Gavardo, ayudó a varios competidores a lo largo del Dakar.

"El primer piloto que ayude es de Emiratos Árabes. El me pasó en una curva y salió disparado por el aire, cayéndole el Quad encima. Traté de levantarlo, pero no pude porque era demasiado pesado y estaba en un hoyo. Tuve que esperar la ayuda de otro motociclista para poder rescatarlo. Al siguiente día me lo tope largando y me dijo 'me salvaste la vida'", relató.

"También tuve que socorrer a un piloto francés que ni se movía. Yo me cuestionaba estar haciendo las cosas bien, pero si puedo ayudarlos ¿Por qué no hacerlo? Tampoco ando como 'Padre Hurtado' buscando heridos, pero si se cae en frente y tienes la posibilidad de salvarle la vida, la carrera deja de importar", reflexionó el motociclista nacional, quien contó con el apoyo de Activo Más en el Rally.

Respecto a su propia experiencia en los sinuosos caminos, De Gavardo recordó que "tuve un tropiezo que me rajó el codo izquierdo y terminé lleno de sangre. Pero lo saque barato en comparación a otros. Hay gente que termina con clavículas, tobillos o rodillas quebradas. Es muy fuerte ver a competidores mayores en ese estado llegando a la meta".

Pese a todas estas situaciones el huelqueino sacó lo positivo adelante y expresó: "Estoy muy contento por haber competido en el Dakar. Lo espere tanto y fueron dos semanas que se me pasaron volando. El llegar a la meta a mis 23 años me motiva para estar con todo en el siguiente año".

"La gente fue muy gentil conmigo. Entendieron que este era mi año debut sin presionarme. Fue complicado reponerme después de mi lesión de cara, pero estamos para más guerra siempre. Les agradezco mucho por darme esta vitrina y a todos mis auspiciadores por darme la oportunidad de ir al Dakar", concluyó De Gavardo.