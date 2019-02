La lucha de Ignacia Livingstone por ser la primera atleta transexual federada

Ignacia Livingstone trabaja diariamente en la pista atlética con un objetivo muy claro: ser la primera atleta transexual federada de Chile, logro que le permitiría cumplir con el sueño de representar al país en competencias internacionales.

Lo primero es ser aceptada por un club, y luego de varios intentos frustrados por su condición, en el Club Universidad Católica le dieron el sí aunque para ello debe bajar los 13 segundos en los 100 metros.

"Practico deporte, todos los deportes, desde chica. A los 17 empecé más en el atletismo y hace poco me comuniqué con la Católica para dar una prueba. Me dijeron que para entrenar más profesionalmente y competir con ellos tengo que hacer un cierto tiempo. Me piden bajar de 13 segundos en los 100 metros, pero estoy confiada de que lo voy a lograr porque soy súper rápida", dijo en una nota a La Tercera.

Pero no fue fácil dar con un club que la aceptase. "Pregunté si podía ingresar al Club Santiago y por parte de los profesores no había problema, pero me dijeron que los apoderados tenían complicaciones con eso, que por ahora mejor que no. Me dio lata porque solo quería hacer lo que me gusta", comentó.

Y luego aborda los prejuicios relacionados con las eventuales ventajas deportivas de una transexual. "Creo que hablar de ventaja deportiva de una trans es pensar retrógradamente. Si tú te haces el tratamiento hormonal y tus rangos son los mismos de una mujer de nacimiento, el envase no tiene nada que ver. Haber nacido niño no es ninguna ventaja", argumenta antes de tener claro lo que se viene en caso de tener éxito.

"Soy consciente de que si empiezo a tener resultados va a haber críticas. Como a Daniela Vega, que acá la criticaron por ganar un Oscar. La gente te va a criticar hagas lo que hagas por ser trans en un país básico como Chile, que se cree desarrollado. Si me va bien, van a decir que es trampa, que aquí, que allá... lo tengo claro. Porque con nosotras las trans, Chile es un país cruel", comentó.

"Me siento lista para estar en marzo en la Católica y en un futuro poder competir por el Team Chile, porque estoy decidida a ser la primera atleta trans del país. Isidora Jiménez es mi exponente y me gustaría poder estar algún día compitiendo a su lado. Quiero ser la mujer más rápida de Chile", cierra.