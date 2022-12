Martina Weil tras su 2022 en Europa: Me siento muy optimista y con muchas ganas

La atleta chilena Martina Weil Restrepo, especialista en 400 metros planos, repasó su primer año entrenando en Europa tras un complejo 2021 en Estados Unidos, y evidenció su deseo de continuar mejorando.

"Empecé el año pensando que tenía que ser la temporada en que debía volver a enamorarme del atletismo. Mi objetivo era volver a sentirme bien y hacer las cosas con sentido, no por obligación, y lo logré", expresó en conversación con El Mercurio.

"Obtuve resultados que no imaginaba tener en mi primer año con mi nuevo entrenador (Jacques Borlée). A uno siempre le dicen que se tarda uno o dos años en adaptarse. Me costó mucho menos, por eso me siento muy optimista y con muchas ganas. Siento que vamos a trabajar muchísimo mejor, él ya sabe que me la puedo y que estoy súper motivada", agregó.

Respecto a su estancia en el extranjero, indicó que "es difícil estar lejos de la familia (...) pero siento que me hizo mejorar mucho como persona y atleta para lidiar con situaciones con las que uno nunca creyó que iba a lidiar".

Además se refirió a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que que volverá a albelgar una gran competencia de atletismo tras los Odesur 2014, al cual acudió como espectadora con 15 años. "Tengo muchísimas ganas de estar en ese Estadio Nacional, ojalá con mucha gente en las tribunas, porque nunca me ha tocado un evento internacional en Chile", cerró.