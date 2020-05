Atleta rusa reveló que le ofrecieron una fortuna para ser prostituta de lujo: "Fue una suma muy grande"

La atleta rusa Darya Klishina reveló que le ofrecieron una gran fortuna para que fuera prostituta durante los últimos meses, a la que se negó tajantemente, pese a la insistencia del ofertador.

En el medio local Sports.ru, Klishina señaló que "un hombre desconocido simplemente me escribió en un mensaje directo de Instagram e inmediatamente respondí con dureza: 'Lo siento, pero esta propuesta no me interesa'. Entonces comenzó: 'No, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos, la cantidad y tal...'. y yo 'No, eso es todo, adiós'".

Además, añadió que "la suma fue grande, muy grande. Eran 200.000 dólares por mes (más de 165 millones de pesos). Entonces pensé: '¿Realmente me vio como una mujer que estaría de acuerdo con algo así?".

Finalmente, la deportista, quien terminó novena en la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016, aseguró que se arrepiente de algunas decisiones del pasado: "Todos tienen, digamos, errores de juventud. Lo haces sin pensar que de alguna manera vaya a afectar a tu carrera o incluso fuera de ella. Pienso en ello como algo del pasado".

"Y ahora diría que no en un 200% (...) Cuando comencé a trabajar con IMG, ellos trataron de eliminarlas. Limpiaron la gran cantidad de enlaces que llevaron a esas fotos. No hay tantas ahora como antes. Es fácil de encontrar en Rusia, pero no en el extranjero", cerró.