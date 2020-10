11:29 - 15/10/2020

Usain Bolt mostró sus aptitudes en el salto largo y envió mensaje: No tienes que probarle nada a nadie

El ex velocista jamaicano Usain Bolt, multimedallista olímpico, mostró sus aptitudes con un video en el que practica salto largo y mandó un mensaje a sus seguidores: "Aprende a estar bien con la gente que no sabe tu lado de la historia. No tienes nada que demostrarle a nadie. En otras palabras, no vivimos para impresionar a la gente". (Video: Usain Bolt)