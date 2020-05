Usain Bolt y su pareja Kasi Bennett fueron padres de una niña

El ex atleta jamaicano Usain Bolt y su pareja Kasi Bennett dieron la bienvenida este domingo a su primera hija, según anunció el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

"Felicidades al legendario velocista Usain Bolt y a Kasi Bennett por el nacimiento de su hija", dijo Holness en su perfil de Twitter.

El propio Usain Bolt compartió en Instagram algunos mensajes de felicitación por su paternidad.

Usain Bolt, retirado del atletismo desde 2017, sigue siendo el hombre más rápido de la historia. Posee los récords del mundo de 100 y 200 metros, con unos tiempos de 9.58 y 19.19 segundos, respectivamente.

