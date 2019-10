Benjamín Hites testea tres marcas diferentes en Europa pensando en la temporada 2020

A más tardar el 15 de diciembre el piloto Benjamín Hites (20) tomará la decisión de cuál será su futuro internacional en el automovilismo de velocidad. En las dos últimas semanas sumó un total de 1.700 kilómetros en los circuitos de Catalunya en Montmeló (España) y el Paul Ricard, en Le Castellet (Francia), conduciendo tres marcas distintas: Lamborghini, Audi y Ferrari, todos autos de la categoría GT3.

En las últimas dos semanas, el piloto de las categorías Top Race Series (Argentina) y Ferrari Challenge (Estados Unidos) realizó testeos con entrenadores argentinos y europeos para saber cuáles eran sus posibilidades en el concierto mundial. Las conclusiones de sus dirigidos y los representantes de las marcas fueron rotundas: tiene talento, velocidad y adaptación a los distintos modelos y circuitos.

"En lo personal puedo decir que Benjamín ratificó todo lo que yo pensaba de él en cuanto al talento y la rápida adaptación a los tres diferentes autos probados hasta ahora. En general, y sobre todo haciendo hincapié en el medio europeo, sorprendió a muchos con su conducción pese a que nunca había manejado GT3, y además proveniente de un país con poca tradición automovilística", indicó uno de sus coach, el piloto trasandino José Manuel Balbiani, quien destaca en el Campeonato de Europa FIA GT.

Luego de los dos triunfos consecutivos en Indianápolis (27 y 28 de julio) y en Homestead (7 y 8 de septiembre), durante el Ferrari Challenge, y luego en una en el Top Race Series (1 de septiembre), en el GT3 de Europa se encendieron las luces sobre las condiciones del chileno, siendo invitado a probar en los autos GT3 de Lamborghini, Audi y Ferrari.

Las pruebas consistieron para ver en acción a Hites, probar su adaptación al manejo de los autos de GT3, para que conociera los puntos fuertes y los débiles en diferentes marcas, precisamente por sus aspiraciones a la categoría Blancpain (la Fórmula 1 de los autos carrozados) que es ícono en Europa. Asimismo, pudo conocer dos de los diez autódromos en los que podría transitar durante la temporada 2020.

El entrenador de Benjamín Hites con Lamborghini y Audi fue el argentino Ezequiel Pérez Companc, actual piloto de WRT Audi y uno de los mejores pilotos, categorizados Silver del mundo, quien sólo tuvo palabras de elogio para el chileno.

"Benjamín no sólo es rápido, sino que es un verdadero profesional tanto arriba como abajo del auto. Como anécdota, en el test con Ferrari el equipo HB trajo como entrenador a Luca Ludwig, ex campeón alemán de GT y actual piloto de la Ferrari que probo con Benja en Paul Ricard. Luca tenía que hacer una vuelta rápida de referencia para trabajar con la información e intentar pulir el manejo del recién llegado. Bueno, el ex campeón alemán y piloto de ese mismo auto, nunca logro ser más rápido que Benja en un circuito donde había probado y corrido en el pasado con Ferrari", comentó Ezequiel Pérez Companc.

Sobre el Ferrari 488 GT3, Benjamín Hites expresó: "Fue una gran experiencia probar el Ferrari 488 GT3 en el circuito Paul Ricard (Francia). Es la segunda vez que me subo a ese modelo. Me sentí conectado de inmediato, lo que me permitió andar al límite rápidamente. Es muy estable y entretenido. En la curva después de la recta, donde se dobla a 215 kph, se siente como trabaja el cuerpo, el cuello, el antebrazos... El GT3 es una experiencias nueva para mí donde me sentí muy cómodo".

Por otro lado en el caso de los números, éstos hablan por sí solos. Con el crono que Benjamín marcó con Lamborghini y Audi en Barcelona, habría clasificado en el puesto 12° en la carrera que se disputó el fin de semana del 28 y 29 de septiembre en el mismo circuito y delante de nombres muy importantes a nivel mundial.

Para los especialistas que lo vieron probar in situ, no está en duda ni el talento ni la velocidad de Hites. Para ellos solo faltaría verlo en carrera en el pelotón para confirmar que puede ser un piloto completo en menos de tres temporadas.

"Benjamín es un diamante en bruto. Pienso que con los dos años y medio que lleva corriendo en Argentina en el Top Race Series, ha aprendido mucho y rápidamente, pues ya está marcando tiempos de punta en las clasificaciones y en las carreras, y hasta ganó una fecha hace un mes. Para qué hablar del Ferrari Challenge, donde está peleando el campeonato, el que se definirá entre el 24 y 27 de octubre en Mugello (Italia)", indicó su coach en Argentina, el experimentado piloto Fabián Flaqué, quien acompañó al chileno por Europa.

En los próximos días Benjamín Hites se enfocará en la final del Ferrari Challenge que se disputará en Mugello. Dos días más tarde el equipo de trabajo del piloto lo subirá nuevamente a un GT3, en este caso a un AMG del equipo AKKA en Barcelona. Será la cuarta prueba para el joven piloto. Sin embargo, existe una quinta marca, Aston Martin, que ya le hizo llegar una invitación para probar en las próximas semanas.

Una vez terminados los test, el grupo de trabajo del piloto de 20 años se tomará unos días para evaluar las diferentes propuestas con la idea de tener definido el panorama para 2020, a más tardar, el 15 de diciembre.