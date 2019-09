Joven piloto Nicolás Pino quedó habilitado por la FIA para su debut en la F4 Asiática

El joven piloto nacional Nicolás Pino cumplió este sábado 21 de septiembre 15 años y con ello alcanzó la edad que reglamentariamente lo habilita para ser oficialmente piloto de FIA Fórmula 4.

Ante esto, Pino no esperará y debutará entre el viernes 27 y el domingo 29 de septiembre en una nueva etapa en la carrera como piloto profesional de Pino, integrando el equipo MeritusGP de la Fórmula 4 asiática (FIA F4 SEA) que largará esta semana la octava jornada de carreras en el circuito de Sepang, Malasia.

Su estreno en esta categoría llega luego de cinco meses de ardua preparación, cumpliendo un estricto programa de testeos en pista, tanto en el circuito de Sepang con el equipo Meritus GP, como en Pembrey (Inglaterra), a bordo de coches de la escudería Double R Racing de la FIA British F4.

Además, el piloto Entel entrenó en los simuladores oficiales Pro Sim de Londres bajo las órdenes de Adrian Quaife, quien adiestró en simuladores a Lando Norris y George Russel, y de Callan Okeeffe, quien fue parte del programa de Redbull en F1.

"Estoy muy contento de comenzar esta nueva etapa, ahora en Fórmula 4. Ya tengo la edad reglamentaria para correr estos coches. He entrenado bastante, este año no he parado de correr en Karting y entrenar en F4", comentó Pino desde Londres.

Además, añadió que "nos hemos preparado para poder competir, ahora sólo me resta debutar y sumar kilómetros y experiencia para poder ser lo más competitivo posible pensando en la temporada 2020 donde espero correr todo el campeonato asiático e inglés, además del entrenamiento permanente".

El chileno tomará parte en las cuatro carreras de la fecha, partiendo por los entrenamientos libres y clasificación del vienes 27 de septiembre, para luego correr las dos competencias del sábado y las dos del domingo.

Junto con esto, apunta a un 2020 intenso y competitivo, donde él y su equipo tienen planeado correr, en la medida que se den las condiciones, las 10 fechas (30 carreras) de la Fórmula 4 británica (FIA F4 British Championship) con Double R Racing y las 10 fechas (40 carreras) de la Fórmula 4 asiática (FIA F4 South East Asia) con Meritus GP.