Max Verstappen acordó una millonaria renovación de contrato con Red Bull

El piloto Max Verstappen, último campeón mundial de la Fórmula 1, según reportes de la prensa europea tiene acordada su renovación con la escudería Red Bull, que incluye un enorme monto de dinero.

De Telegraaf, el principal diario de Países Bajos, informó que el corredor, cuyo vínculo anterior finalizaba en 2023, firmará por cuatro o cinco años, con un sueldo cercano a los 50 millones de euros al año.

Este nivel de cifras lo dejará a la par del heptacampeón Louis Hamilton, que recibe 54 millones de dólares (alrededor de 49 millones de euros).

Además, "Super Max" pasará a ser el neerlandés mejor pagado de la historia. Una fuente de Daily Mail aseguró que "todo está acordado". Red Bull no se ha pronunciado oficialmente, pero se espera que el anuncio salga a finales de esta semana.

Verstappen llegó al equipo en 2016, desde la filial italiana AlphaTauri (anteriormente conocida como Toro Rosso). En 2021 consiguió su primer título de Fórmula 1, tras derrotar a Hamilton en el polémico GP de Abu Dhabi, que significó cambios estructurales en la FIA.

