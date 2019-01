El piloto Benjamín Hites preparará en Argentina y Estados Unidos la temporada 2019

Luego de entrenar durante diciembre en el Autódromo de Codegua, en la Región de O'Higgins, el piloto nacional Benjamín Hites alista sus maletas para trasladarse primero a Argentina y después a Estados Unidos, países en los que practicará con miras a sus principales desafíos internacionales de este año: el Top Race Series trasandino y el Ferrari Challenge norteamericano.

El deportista de 19 años estará el 23 y el 24 de enero en Paraná y el 27 y el 28 de enero en Río Cuarto. Y el 18 y 19 de febrero entrenará en el Circuito de Las Américas de Austin, Texas, donde en 2018 se impuso en la segunda fecha del Ferrari Challenge.

"Esta preparación en ambos países me hará muy bien, pues llegaré con soltura a los debuts en ambas competencias", señaló Hites, quien aspira a seguir creciendo en su tercer año como piloto profesional tras debutar a mediados de 2017 en Argentina.

"Mis objetivos son altos. Iré a todas las carreras del Ferrari Challenge y a las de Argentina que no coincidan con el torneo en Norteamérica. El objetivo principal es ser campeón en el Ferrari Challenge. Y además quiero prepararme en autos GT3 para participar en el segundo semestre en al menos dos fechas de carreras de largo aliento en Europa. Además, no he parado de trabajar en el gimnasio y en el simulador, y ahora sume labor en bicicleta", agregó el nacionalo, quien seguirá en los mismos equipos de 2019: el Fiat Octanos por el Top Race Series, y el The Collection por el Ferrari Challenge.

A mediados de diciembre, Benjamín Hites efectuó una tanda de duro entrenamiento en Codegua con 90 vueltas a la pista de 2,3 kilómetros en un coche Radical, y batió su récord personal en ese lugar, pasando de 58"810"' segundos a 57"996"' segundos, llegando a velocidades que bordearon los 220 kilómetros por hora.