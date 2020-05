La penúltima fecha del Campeonato Simdrivers GT3 Chile se correrá en Spa-Francorchamps

En el autódromo de Spa-Francorchamps (Bélgica) se disputará este viernes 8 la tercera y penúltima fecha del campeonato de automovilismo virtual SimDrivers GT3 Chile con la participación de una treintena de pilotos nacionales y argentinos que tiene como líder al trasandino Lucas Colombo con 63 puntos.

La prueba se realizará a las 21:10 horas (01:10 GMT) con 40 minutos de carreras por el circuito de 7.004 metros, comenzando las actividades a las 20:00 horas con las prácticas. A las 21:00 horas se efectuarán las clasificaciones y a las 21:10 la largada de la carrera.

Los dos primeros lugares del certamen pertenecen a los trasandinos Lucas Colombo (63) y Santi Frean (61), ambos ganadores de la segunda y primera fecha, respectivamente. Los locales Nicolás Rubilar (55) y Lucas Bacigalupo (52) están tercero y cuarto. Los cuatro, más los profesionales Benjamín Hites y Pablo Donoso, también aparecen como favoritos en la pista gala.

"En las dos primeras fechas he tenido mala fortuna. En ambas me han chocado y he tenido que abandonar al quedar con problemas. Así que espero en Spa tener una buena clasificación para poder estar en los primeros lugares", indicó Hites, el piloto que defiende los colores de Fiat.

La competencia virtual para pilotos profesionales y de simuladores (SimDrivers) podrá verse en vivo en los siguientes links: https://m.twitch.tv/esports13cl/ y https://www.twitch.tv/latis_tv/

Los autos en competencia son de las marcas Ferrari 488 GT3, Mercedes AMG GT3, BMW Z4 GT3, Audi LMS GT3 y McLaren MP-12c GT3, de similares características de los reales que corren en el GT World Challenge Europe Powered by AW para autos de Gran Turismo, ex Blancpain.

Las carreras virtuales se corren bajo los códigos reglamentarios y deportivos de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) como si fuera una prueba real. En Chile la actividad se inició en 1999 vía modem. Luego la actividad fue en video juegos y hace una década avanzó a los simuladores.