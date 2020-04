Ramón Ramírez se impuso en infartante segunda fecha del Campeonato de Karting Chile eSport

Una emocionante segunda jornada se vivió este domingo en el Campeonato Club Karting Chile eSport, que tuvo como ganador a Ramón Ramírez, piloto Tony Kart de la Rok Cup Chile de 13 años.

El joven competidor, tetracampeon de karting en la categoría "mini", se impuso a Francisco Díaz, ex piloto de karting, de series Turismo, TP Race, TC 2000, con más de un título en sus vitrinas y Cristián Pastrián, joven promesa tricampeón mini Rok, quienes ocuparon el segundo y el tercer lugar del podio respectivamente.

"Fue una gran carrera, me preparé mucho porque la fecha anterior me falló la conexión y tuve que salir de la competencia, casi como la realidad, cuando el kart tiene un desperfecto y no puedes seguir corriendo. Me propuse ganar la fecha y lo logré. Estaba algo nervioso, no quería cometer errores, siempre intenté hacer una carrera limpia. Cuando logré la punta cuidé mucho mi posición , estuve concentrado para evitar que me pasaran. Este campeonato nos sirve mucho para mantenernos activos", sostuvo Ramírez.

El evento fue transmitido y relatado en vivo por el canal de Youtube de Gran Turismo Chile.