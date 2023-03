Los Nuggets dieron un golpe de autoridad ante los Bucks en duelo de líderes

El líder de la Conferencia Oeste, Denver Nuggets, se impuso el sábado a los mejores del Este, Milwaukee Bucks por 129-106, en un enfrentamiento en el que los dos jugadores más valorados de la NBA, el serbio Nikola Jokic y el griego Giannis Antetokounmpo, quedaron empataron en puntos.

Jokic consiguió un doble-doble de 31 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias y un robo frente a los 31 tantos, 9 rebotes, 4 asistencias y 4 robos de Antetokounmpo.

Por los locales, Jamal Murray hizo un extraordinario primer parcial de 18 puntos y sumó en todo el partido 26 tantos, 6 rebotes, 9 asistencias y un tapón. Michael Porter Jr aportó 19 puntos y 7 rebotes mientras que Kentavious Caldwell-Pope y Bruce Brown añadieron 11 anotaciones cada uno.

Por los visitantes, Khris Middleton, Brook Lopez y Grayson Allen aportaron 13 puntos cada uno y Bobby Portis, 11.

