Team LeBron se quedó con el triunfo en el NBA All Star 2021 tras arrasar con Team Durant

En una evento marcado por la ausencia de público en el Philips Arena debido a la pandemia del coronavirus, el equipo de LeBron James logró quedarse con un triunfo de 170-150 sobre el elenco de Kevin Durant en el NBA All Star 2021.

En un partido de fuerzas algo disparejas, el equipo capitaneado por la estrella de Los Angeles Lakers se terminó imponiendo por 40-39, 60-41, 46-45 y 24-25.

Una de las actuaciones más brillantes que tuvo el encuentro fue la del base Stephen Curry, que se matriculó con 28 puntos, cuatro rebotes a favor y además cuatro asistencias.

Por el lado del conjunto de Durant en tanto, que no pudo ver acción por algunas molestias físicas, quien se alzó como un valor alto fue Bradley Beal, con 26 canastas, cuatro asistencias y dos rebotes.

Tras el término del partido, el MVP fue para el griego Giannis Antetokounmpo, que brilló con 35 puntos, siete rebotes y tres asistencias en el cuadro ganador.

Durante el transcurso de la jornada también hubo distinciones individuales. El lituano Domantas Sobanis se alzó ganador del concurso de habilidades, mientras que Curry hizo lo propio en el de triples y el joven Anfernee Simons conquistó la competición de las volcadas.

Cabe destacar que con su triunfo, Team LeBron contribuyó con 1.25 millones de dólares a TMCF, organización estadounidense sin fines de lucro que representa a estudiantes que asisten a escuelas miembros que incluyen colegios y universidades públicas históricamente negras.

#TeamLeBron WINS the 2021 #NBAAllStar Game! They earn a total of $1.25 million for TMCF, while #TeamDurant earns $500,000 for UNCF.



Giannis: 2021 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award winner (35 PTS, 16-16 shooting) #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/aAK8o21OPw