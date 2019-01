La selección chilena de balonmano hace su estreno en el Mundial de Dinamarca y Alemania

La selección chilena de balonmano hará su estreno este jueves en el Mundial de Dinamarca y Alemania 2019, cuando enfrente a los daneses a las 16:15 horas (19:15 GMT).

Los nacionales se medirán en Herning ante el combinado local, actual campeón olímpico de la disciplina, en lo que será su encuentro más complicado de la fase de grupos.

Al respecto conversó con Todo por el Deporte el técnico de la Roja, Mateo Garralda, quien afirmó sobre sus rivales del debut que "es uno de los favoritos para ser campeones del mundo, son campeones olímpicos por lo que va a ser un partido muy duro a nivel sicológico porque jugamos contra el anfitrión".

"Viene incluso parte de la familia real a ver el partido, por lo tanto el ambiente va a ser totalmente favorable a Dinamarca como se esperaba", agregó el DT español.

A su vez, el estratega reveló los problemas que han tenido en la antesala a la cita planetaria. "Hemos tenido inconvenientes realmente importantes como es el caso de Rodrigo Salinas, quien venía recuperándose de una lesión por lo que no ha podido estar en toda la fase de preparación, sino que solo en los últimos días y mañana no podrá estar a tope para jugar todos los minutos que a mí me gustaría. Hay que cuidarlo lógicamente", aseguró.

En la misma línea, Garralda afirmó que "también tuvimos algún problema de pasaporte con un jugador el que no pudo llegar hasta el día 1 y eso también nos causó muchos problemas a la hora de configurar algunos entrenamientos".

De todas formas, el DT de Chile dijo que "el equipo ha ido de menos a más en la preparación. Jugando con algunos problemas en defensa le ganamos a Finlandia en el último encuentro, que fue un buen partido tácticamente. Estamos teniendo muchos problemas con las pérdidas de balón, esto nos esta castigando demasiado".

Revisa la programación de Chile en el Mundial de Dinamarca y Alemania:

Jueves 10 de enero

Dinamarca vs. Chile, 16:15 horas.

Sábado 12 de enero

Chile vs. Austria, 11:00 horas.

Lunes 14 de enero

Chile vs. Túnez, 11:00 horas

Martes 15 de enero

Chile vs. Noruega, 14:30 horas.

Jueves 17 de enero

Chile vs. Arabia Saudita, 11:00 horas.