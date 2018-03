Marco Oneto anunció el fin de su paso por el balonmano europeo

El destacado jugador de balonmano chileno Marco Oneto avisó que le puso fin a su exitoso paso por Europa para radicarse en nuestro país y enfocarse en la selección y otros proyectos personales.

A través de un video en su cuenta oficial de Facebook, el deportista que militó últimamente en Albatro Siracusa de Italia, explicó que su paso por ese equipo fue "nada agradable" y agradeció a quienes estuvieron cerca de sus pasos por el Viejo Continente.

"Hemos decidido con mi familia radicarnos definitivamente en Chile, hemos vuelto, dejé mi carrera de profesional en Europa para volver a Chile, centrarme y trabajar en la selección, afrontar los torneos que vienen y trabajar en los proyectos futuros de mi empresa y nuestra fundación", declaró.

De acuerdo a sus dichos, esta determinación es motivada por "acontecimientos familiares", agregando que ésta "es la decisión correcta, por lo tanto simplemente no me queda más que agradecer a todos por su ayuda y su constante soporte durante todos estos años".

"Queda confiar en que volveré pronto con la selección, es el equipo que me apasiona durante toda mi carrera deportiva y poder retirarme con ellos, es el ideal que persigo ahora, la decisión fue fuerte, no era lo que yo quería", dijo, refiriéndose al retiro.

"Me alegro haber tenido que tomar la decisión, pero termina una etapa de mi vida que en la última etapa en Italia no fue nada agradable, la verdad fue complicada, poco recomendable, pero es un tema que por fin gracias a Dios se ha terminado y ahora me centro en otros tipos de proyectos, sobre todo recuperarme y volver a jugar con mi selección", terminó.

La trayectoria de Marco Oneto:

Oneto llegó al balonmano europeo en 1999 al club Barcelona Borges "B", luego pasó a Costa Blanca "B", Cangas, Bidasoa, Naturhouse La Rioja, FC Barcelona Borges, se fue a Hungría a militar en Veszprém KC, luego a Alemania, a Magdeburgo y TSV GWD Minden, a Polonia al club Orlen Wisla Plock y tras eso llegó a Sporting de Portugal y Albatro Siracusa de Italia.

En su palmarés cuenta con una Champions League, dos Ligas Asobal, dos Copas del Rey, tres Ligas de los Pirineos, dos Supercopas de España, dos Copas Asobal, una liga húngara y una copa húngara.

En la selección chilena, en tanto, ganó un bronce en los Sudamericanos del 2010, una en los Panamericanos del 2011, dos broncíneas en los Panamericanos de balonmano del 2012 y 2014, además otra en los Sudamericanos del 2014 y una en los Panamericanos del 2015.

El video de Oneto: